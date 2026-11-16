Суд в Таиланде вынес пожизненный приговор обвиняемым в убийстве петербургского предпринимателя
Суд в таиландской Паттайе приговорил россиян Ярослава Демидова и Дмитрия Маскалева к пожизненному лишению свободы за убийство петербургского предпринимателя Михаила Емельянова. Оба обвиняемых полностью признали вину, в том числе в расчленении тела погибшего с целью скрыть следы преступления.
Михаил Емельянов перестал выходить на связь в Таиланде в начале января 2026 года. После приезда в страну его матери неизвестные связались с женщиной и потребовали выкуп за сына.
Останки предпринимателя обнаружили 1 февраля в пригороде Паттайи. На следующий день местная полиция задержала двух подозреваемых в Бангкоке.
Комментируя приговор, мать погибшего отметила суровость наказания. По ее словам, условия пожизненного заключения в Таиланде предусматривают полную изоляцию осужденных, запрет на свидания, телефонные звонки и денежные переводы. Таким образом, родственники приговоренных больше не смогут их увидеть.