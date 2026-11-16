На туристов пришлось две трети потребительских расходов Казани во время марафона
Во время Казанского марафона в мае этого года на туристов пришлось 67% всех потребительских расходов Казани. Приезжие потратили 86,9 млн руб., тогда как местные жители — 43,4 млн руб., сообщила пресс-служба «Сбер2В Аналитика».
Заметнее всего выросли траты в заведениях общепита. С 29 апреля по 1 мая средний чек в кафе и ресторанах увеличился на 48% — с 1,9 тыс. до 2,8 тыс. руб. В день марафона, 2 мая, он составил 2,7 тыс. руб., а общие расходы в этой категории достигли 36 млн руб. Еще 17,4 млн руб. жители и гости города потратили на фастфуд.
Средний чек туристов в день марафона составил около 2 тыс. руб. — на 30% больше, чем у жителей Казани. При этом доля приезжих в общих расходах города выросла с 38% 29 апреля до 67% 2 мая.
Расходы на отели достигли максимума накануне забега. Они составили 9 млн руб. Средний чек в отелях составил 8,7 тыс. руб. в день забега и 10,7 тыс. руб. на следующий день.
По данным «Сбер2В Онлайн-Продаж», в апреле, за месяц до марафона, вырос спрос на спортивные товары: количество заказов оказалось на 62% выше, чем в мае, а объем продаж — на 59%. Средний чек составил 5,2 тыс. руб.