На туристов пришлось две трети потребительских расходов Казани во время марафона

Заметнее всего выросли траты в заведениях общепита. С 29 апреля по 1 мая средний чек в кафе и ресторанах увеличился на 48% — с 1,9 тыс. до 2,8 тыс. руб. В день марафона, 2 мая, он составил 2,7 тыс. руб., а общие расходы в этой категории достигли 36 млн руб. Еще 17,4 млн руб. жители и гости города потратили на фастфуд.