Стоимость строительства агродеревни под Чишмами превысила 1 млрд рублей
Администрация Чишминского района договорилась с подрядчиками о переносе сроков строительства малоэтажного жилого комплекса в селе Еремеево. По данным сайта госзакупок, если ранее контракты на строительство жилых домов и электроснабжения были рассчитаны до конца года, то теперь крайний срок — 1 апреля 2027 года. Изменения внесены по «независящим от сторон обстоятельствам».
Как сообщал «Ъ-Уфа», в Еремеево реализуется проект строительства 100 индивидуальных жилых домов для работников агропромышленного комплекса. Строительством жилья занимается ООО «Геострой», газоснабжения и электросетей — ООО «Билд», дорог — ООО «Дортрансстрой».
Изначально стоимость контрактов составляла 927,2 млн руб., теперь она достигла 1,08 млрд руб. Если обустройство газоснабжения подешевело с 24,7 млн до 17,3 млн руб., то прокладка электроснабжения подорожала с 42,8 млн до 48,4 млн руб., строительство дорог — с 241,7 млн до 259,1 млн руб., а возведение жилых домов — с 618 млн до 756,4 млн руб.