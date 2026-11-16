Стоимость строительства агродеревни под Чишмами превысила 1 млрд рублей

Администрация Чишминского района договорилась с подрядчиками о переносе сроков строительства малоэтажного жилого комплекса в селе Еремеево. По данным сайта госзакупок, если ранее контракты на строительство жилых домов и электроснабжения были рассчитаны до конца года, то теперь крайний срок — 1 апреля 2027 года. Изменения внесены по «независящим от сторон обстоятельствам».