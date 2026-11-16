В Кирове простились с главой администрации губернатора Алексеем Комаровым
Он ушел из жизни 13 ноября после тяжелой болезни
В Кирове состоялась церемония прощания с руководителем администрации губернатора и правительства Кировской области Алексеем Комаровым. Гражданская панихида прошла в здании Кировского драматического театра, сообщил пресс-центр правительства региона.
Проститься с ним пришли сотни человек, в том числе губернатор региона Александр Соколов, сенаторы, депутаты, главы муниципалитетов, представители правоохранительных органов и общественных организаций.
Александр Соколов назвал господина Комарова другом и соратником, отметив его профессионализм, ответственность и доброту. По словам губернатора, жизненным принципом руководителя администрации было служение людям.
Вклад Комарова в развитие региона также отметил сенатор Вячеслав Тимченко. Он подчеркнул, что чиновник всегда добивался результатов в военной службе, поддержке спорта и административной работе.
Алексей Комаров умер 13 ноября после тяжелой болезни.