В Екатеринбурге объединят ЦГБ №7 и перинатальный центр

«У врачей перинатального центра появится моментальный доступ к узким специалистам многопрофильной больницы: кардиологам, неврологам, хирургам и эндокринологам. Будущая мама сможет посещать женскую консультацию, родить малыша в современном перинатальном центре, а в дальнейшем вся семья будет получать качественную помощь в едином медицинском кластере»,— сообщили в минздраве Свердловской области.