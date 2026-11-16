В Екатеринбурге объединят ЦГБ №7 и перинатальный центр
В Екатеринбурге объединят Центральную городскую больницу №7 и Екатеринбургский клинический перинатальный центр. После объединения учреждение получит название Центральная городская клиническая больница №7. Приказ о начале реорганизации уже подписан, сообщили в региональном минздраве.
Идею поддержали более 80% сотрудников перинатального центра — обращение подписали 430 человек. Объединение позволит врачам двух учреждений работать на общей диагностической и лечебной базе, а пациентам — получать необходимую помощь в одном месте.
«У врачей перинатального центра появится моментальный доступ к узким специалистам многопрофильной больницы: кардиологам, неврологам, хирургам и эндокринологам. Будущая мама сможет посещать женскую консультацию, родить малыша в современном перинатальном центре, а в дальнейшем вся семья будет получать качественную помощь в едином медицинском кластере»,— сообщили в минздраве Свердловской области.
Реорганизация займет около четырех месяцев. В это время все отделения, поликлиники, женские консультации и стационары будут работать в прежнем режиме. Отмечается, что профильные направления перинатального центра сохранятся.
В дальнейшем на территории больничного городка ЦГБ №7 в Пионерском микрорайоне планируется построить новый перинатальный центр. В него собираются перевести сотрудников и службы из устаревших корпусов ЕКПЦ на ул. Комвузовской и Комсомольской. Ранее сообщалось, что приступить к строительству перинатального центра планируют в 2027 году.