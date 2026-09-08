Строительство перинатального центра начнут в 2027 году в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на базе Центральной городской больницы №7 в микрорайоне Пионерский запланировано строительство перинатального центра. Глава региона Денис Паслер сообщил, что приступить к строительству планируют в 2027 году. В новое здание хотят перевести персонал и службы из устаревших корпусов Екатеринбургского перинатального центра, расположенных на улицах Комвузовская и Комсомольская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным главы, инициатива объединения медицинских мощностей исходит от трудового коллектива: более 80% сотрудников, что составляет 430 человек, подписали соответствующее обращение. В результате реализации проекта в городе сформируется государственный кластер высшего 3А-уровня по классификации Минздрава РФ.

Слияние перинатальных служб с базой ЦГБ №7 позволит исключить межбольничную маршрутизацию. Пациентки с тяжелыми сопутствующими патологиями смогут получать экстренную помощь мультидисциплинарных бригад непосредственно на месте. Проект задействует уже существующую лабораторную, диагностическую и инженерную инфраструктуру больницы, а также сохранит статус площадки для кафедр Уральского государственного медицинского университета.

«За эти два года мы на медицину направили на 25 миллиардов рублей больше, чем за предыдущие четыре-пять лет. Много проблем и вызовов, которые нужно решать. Мгновенно это не происходит, но наши приоритеты – доступность медицины, обеспечение кадрами, развитие инфраструктуры, обеспечение медицинских организаций современным оборудованием»,– сказал господин Паслер.