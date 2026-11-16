За год комнаты в Казани подорожали на 2,4%
К ноябрю средняя стоимость комнаты в Казани достигла 2,8 млн руб. За год данный вид жилья подорожал на 2,4%, следует из данных федерального портала «Мир квартир».
В Набережных Челнах стоимость комнаты составила 1,6 млн руб., увеличившись на 2,1%.
В соседних регионах показатель оказался выше. В Чебоксарах комнаты подорожали на 20,6%, до 1,4 млн руб. В Кирове рост составил 19,1%, а средняя стоимость комнаты достигла почти 1,3 млн руб.
В целом по России комнаты подорожали на 6,1% за год. Средняя стоимость такого объекта составила 1,6 млн руб. Количество объявлений о продаже комнат выросло на 7%, а средняя площадь объекта достигла 21 кв. м.
По словам генерального директора «Мир квартир» Павла Луценко, комнаты в среднем на 60% дешевле малогабаритных квартир-студий и на 78% дешевле полноразмерных квартир. За год студии подорожали на 13%, обычные квартиры — на 12%.