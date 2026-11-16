Автобус врезался в несколько припаркованных машин на Кронштадтской улице в Петербурге
В Санкт-Петербурге автобус перевозчика «Вест-Сервис» столкнулся с припаркованными автомобилями на Кронштадтской улице. В результате аварии повреждения получили несколько машин. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту, пишет «Деловой Петербург».
ДТП произошло около полудня у дома № 10 на Кронштадтской улице. По словам очевидцев, автобус двигался по левому ряду и врезался в припаркованные автомобили. Они сообщили, что в аварии могли пострадать от пяти до семи машин.
В комитете по транспорту подтвердили, что участником ДТП стал автобус «Вест-Сервиса». Причины и обстоятельства происшествия уточняются.