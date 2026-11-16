В Петербурге четыре года пытаются установить памятник Высоцкому

За это время господин Подражанский направил властям несколько предложений по размещению памятника, но получил отказы по каждому из них. Среди возможных площадок рассматривали Ланское шоссе, где во время съемок фильма «713-й просит посадку» в 1961 году останавливался Высоцкий. Там же он познакомился с будущей первой женой Людмилой Абрамовой. Еще один вариант — набережная реки Фонтанки. В апреле 1980 года артист приезжал в Большой драматический театр на съемки документального фильма «Я помню чудное мгновение».