В Петербурге четыре года пытаются установить памятник Высоцкому
Власти Петербурга четыре года не могут согласовать установку памятника Владимиру Высоцкому. Общественник Юрий Подражанский предложил мэрии несколько площадок для монумента, однако ни одна из них пока не получила одобрения. Об этом он рассказал «Фонтанке».
За это время господин Подражанский направил властям несколько предложений по размещению памятника, но получил отказы по каждому из них. Среди возможных площадок рассматривали Ланское шоссе, где во время съемок фильма «713-й просит посадку» в 1961 году останавливался Высоцкий. Там же он познакомился с будущей первой женой Людмилой Абрамовой. Еще один вариант — набережная реки Фонтанки. В апреле 1980 года артист приезжал в Большой драматический театр на съемки документального фильма «Я помню чудное мгновение».
Как пояснил господин Подражанский «Фонтанке», реализация инициативы осложняется ограничениями на предложенных территориях. В частности, на одних участках размещение монумента не предусмотрено градостроительным планом, другие относятся к Минобороны. На Ланском шоссе возникли разногласия из-за деревьев и выбора конкретного места.
В комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга подтвердили изданию, что проект памятника Высоцкому пока не согласован.
По словам господина Подражанского, в России установлено около 100 памятников артисту. Общественник также занимается инициативами по увековечиванию памяти других деятелей культуры. В частности, он планирует добиваться установки памятника петербургскому композитору Валерию Гаврилину.