Минцифры планирует усложнить оформление eSIM

Переоформить абонентский номер с физической карты на eSIM и заключить договор на обслуживание с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи станет невозможно: операторов обяжут использовать только квалифицированную подпись. Министерство просит операторов провести проверку данных пользователей, удаленно подключивших eSIM. В Минцифры говорят, что меры нужны для защиты абонентов от мошенничества с использованием незаконно оформленных мобильных номеров.