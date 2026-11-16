Минцифры планирует усложнить оформление eSIM
Переоформить абонентский номер с физической карты на eSIM и заключить договор на обслуживание с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи станет невозможно: операторов обяжут использовать только квалифицированную подпись. Министерство просит операторов провести проверку данных пользователей, удаленно подключивших eSIM. В Минцифры говорят, что меры нужны для защиты абонентов от мошенничества с использованием незаконно оформленных мобильных номеров.
Минцифры планирует ограничить дистанционное переоформление абонентских номеров на eSIM и заключение договоров с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП). Это возможно будет сделать только с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), следует из письма замминистра Олега Качанова операторам связи от 9 ноября (есть у “Ъ”).
В Минцифры “Ъ” объяснили, что по действующему законодательству eSIM может оформляться только с применением УКЭП, а возможность использовать неквалифицированную подпись для eSIM законом не предусмотрена.