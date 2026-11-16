Подрядчика для ремонта Дома местной промышленности в Ижевске не нашли
На конкурс не поступило ни одной заявки, повторные торги пока не объявлены
Открытый конкурс на капитальный ремонт Дома местной промышленности на улице Горького, 73 в Ижевске признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта составляла 178,9 млн руб. Это следует из протокола, опубликованного в Единой информационной системе закупок (ЕИС).
Заказчиком выступает казенное учреждение Удмуртии «Управление капитального строительства правительства республики», организатором — Региональный центр закупок. Заявки принимались с 29 октября по 16 ноября. Согласно протоколу, за отведенный срок ни один участник не подал заявку на конкурс.
Подрядчику предстояло выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту здания. Срок исполнения контракта был установлен до 22 декабря 2027 года.
Здание на улице Горького, 73 известно также как Старый дом правительства, или Большой дом. В советское время здесь размещались партийные и административные учреждения, в том числе республиканские министерства. До 1965 года в здании находились правительственные учреждения Удмуртской АССР.
Ремонтные работы в здании проводились и ранее. В частности, капитальный ремонт помещений Дома местной промышленности был включен в перечень объектов, финансировавшихся из бюджета Удмуртии в 2010–2014 годах. Сейчас в здании находятся Национальный театр Удмуртии, минприроды и другие ведомства.