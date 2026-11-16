В Мурманской области выделили 150 млн рублей на единовременную помощь жителям
Правительство Мурманской области выделило 150 млн рублей на единовременную материальную помощь отдельным категориям граждан. Средства направят из резервного фонда через региональное министерство труда и социального развития. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.
Получателем финансирования станет министерство труда и социального развития региона. Оно перечислит деньги Центру социальной поддержки населения Мурманска, который организует выплаты в рамках государственной программы «Социальная поддержка».
Материальную помощь предоставят по направлению «Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению». Оно входит в подпрограмму, посвященную улучшению положения и качества жизни социально уязвимых категорий населения.
Расходование средств будет находиться под контролем регионального министерства. Центр социальной поддержки должен представить отчет о выплатах до 26 января 2027 года и вернуть неиспользованный остаток. Министерство, в свою очередь, до 5 февраля направит сводный отчет в областной Минфин и также перечислит в бюджет неизрасходованные средства.