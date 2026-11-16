В Мурманской области выделили 150 млн рублей на единовременную помощь жителям

Расходование средств будет находиться под контролем регионального министерства. Центр социальной поддержки должен представить отчет о выплатах до 26 января 2027 года и вернуть неиспользованный остаток. Министерство, в свою очередь, до 5 февраля направит сводный отчет в областной Минфин и также перечислит в бюджет неизрасходованные средства.