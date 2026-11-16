В Петербурге начнет холодать со следующих выходных
Заметное похолодание ожидается в Санкт-Петербурге со следующих выходных. До этого в городе сохранится относительно теплая для ноября погода, сообщил главный городской синоптик Александр Колесов.
После воскресных +7 градусов температура в Северной столице в понедельник, 16 ноября, опустилась до +3…+4 градусов. В течение ближайшей недели существенных колебаний температурного фона не прогнозируется.
Уже завтра к региону приблизится циклон с запада. В городе ожидается небольшой дождь, а в центральных и восточных районах Ленинградской области пройдут мокрый снег и снег.
При этом усиления ветра в ближайшие дни не предвидится. Его скорость по региону составит 5-10 м/с.