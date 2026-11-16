Самара вернула в муниципальную собственность бывший детсад и 11 га земли на Солнечной

Суды первой инстанции ранее также признали ничтожными сделки по выводу из муниципальной собственности бывшего кинотеатра «Космос» на улице Сергея Лазо в поселке Управленческом и истребовали в пользу города Лесопарк 60-летия Советской власти в Кировском районе. Кинотеатр площадью около 1,1 тыс. кв. м, открытый в 1961 году, долгое время был главной точкой притяжения для жителей Красноглинского района, но в последние годы в нем располагались супермаркет и торговые точки.