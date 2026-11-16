Самара вернула в муниципальную собственность бывший детсад и 11 га земли на Солнечной
Суд признал незаконным вывод объектов из городской собственности
В ноябре 2026 года администрация Самары вернула себе здание бывшего детсада на улице Гагарина, 96а, а в октябре суд признал ничтожными сделки по отчуждению участка площадью более 11 тыс. кв. м на улице Солнечной. Оба объекта были выведены из муниципальной собственности незаконным путем. Об этом сообщила администрация города.
Здание на Гагарина, 96а площадью 883 кв. м построили в 1965 году под детский сад, но в 2000-е годы переоборудовали под офисный центр.
«После оформления всех документов можно будет приступать к разработке проектно-сметной документации на восстановление возвращенного имущества», — прокомментировал ситуацию глава Самары Иван Носков.
Суды первой инстанции ранее также признали ничтожными сделки по выводу из муниципальной собственности бывшего кинотеатра «Космос» на улице Сергея Лазо в поселке Управленческом и истребовали в пользу города Лесопарк 60-летия Советской власти в Кировском районе. Кинотеатр площадью около 1,1 тыс. кв. м, открытый в 1961 году, долгое время был главной точкой притяжения для жителей Красноглинского района, но в последние годы в нем располагались супермаркет и торговые точки.
В мае 2026 года в муниципальную собственность вернули территорию бывшего стадиона «Буревестник» площадью более 23,5 тыс. кв. м, которая с сентября 2025 года имеет статус объекта культурного наследия. Сейчас участок расчищен от торговых объектов и мусора, в дальнейшем на этой площадке планируется создать спортивный объект.