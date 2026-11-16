Доходы бюджета Набережных Челнов за девять месяцев достигли 18,8 млрд рублей
За год поступления выросли более чем на 1 млрд рублей
За девять месяцев доходы бюджета Набережных Челнов составили 18,8 млрд руб. — более чем на 1,1 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собственные налоговые и неналоговые поступления достигли 8,3 млрд руб., еще 10,5 млрд руб. город получил в виде межбюджетных трансфертов, сообщила начальник управления финансов Светлана Мулюкова.
Основным источником собственных доходов остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). За отчетный период он принес бюджету 5,9 млрд руб., что на 5,4% больше прошлогоднего показателя. Однако из-за сокращения дивидендных выплат, замедления роста зарплат и уменьшения числа работников на предприятиях города плановые темпы роста не были достигнуты.
Поступления по упрощенной системе налогообложения выросли на 5,5% и составили 976 млн руб. Доходы от патентной системы, напротив, сократились на 62% — до 71 млн руб. Земельный налог принес 197 млн руб., налог на имущество физических лиц — 44 млн руб.
Неналоговые доходы городского бюджета составили 858 млн руб. Основную часть обеспечила арендная плата за землю — 540,1 млн руб.
Расходы бюджета за девять месяцев достигли 18,6 млрд руб., увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.