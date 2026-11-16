Доходы бюджета Набережных Челнов за девять месяцев достигли 18,8 млрд рублей

За девять месяцев доходы бюджета Набережных Челнов составили 18,8 млрд руб. — более чем на 1,1 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собственные налоговые и неналоговые поступления достигли 8,3 млрд руб., еще 10,5 млрд руб. город получил в виде межбюджетных трансфертов, сообщила начальник управления финансов Светлана Мулюкова.