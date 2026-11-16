В Прикамье с начала года было выдано 254,5 тыс. новых кредитных карт
В октябре 2026 года в Пермском крае было выдано 28,30 тыс. новых кредитных карт, что на 2,26 тыс. карт больше, чем в аналогичном периоде предыдущего. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Общий объем лимитов в октябре 2026 года составил 2,81 млрд руб., что на 11,5% больше, чем год назад (в октябре 2025 года — 2,52 млрд руб.). Средний лимит составил 99 тыс. руб., что на 2,06% больше, чем в октябре 2025 года (97 тыс. руб.).
За десять месяцев 2026 года в Пермском крае было выдано 254,55 тыс. новых кредитных карт. Общий объем лимитов составил 26,74 млрд руб.