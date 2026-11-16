На Кубани вырос спрос на сортировщиков и работников розничной торговли
Количество предложений о подработке для сортировщиков в Краснодарском крае в третьем квартале 2026 года увеличилось на 152% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в пресс-службах «Авито Подработка» и «Додо Пицца» по итогам анализа рынка гибкой занятости.
В пятерку наиболее востребованных специалистов в регионе также вошли работники розничной торговли, разнорабочие, кассиры и сотрудники кухни и пищевого производства. Число предложений для работников розницы выросло на 149%, для разнорабочих — на 139%, для кассиров — на 121%, для работников кухни и пищевого производства — на 79%.
Среднее предлагаемое вознаграждение за смену для сортировщиков составило 4,9 тыс. руб., работников розничной торговли — 4,8 тыс. руб., разнорабочих — 5,5 тыс. руб. Кассирам предлагали в среднем 4,5 тыс. руб. за смену, работникам кухни и пищевого производства — 4,9 тыс. руб.
По данным «Авито Подработки», за год количество предложений о подработке для рабочих и линейных специалистов в Краснодарском крае выросло на 142%, или в 2,4 раза. В компании связывают динамику с потребностью ритейла и предприятий общественного питания оперативно привлекать сотрудников в периоды повышенной нагрузки.
В «Додо Пицце» отмечают, что гибкая занятость позволяет пиццериям привлекать дополнительных исполнителей с учетом загрузки конкретных заведений. Такой формат также дает сотрудникам возможность выбирать смены и совмещать работу с учебой или другими занятиями. В компании рассматривают подработку не только как временную занятость, но и как возможность начать карьеру в ресторанном бизнесе.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за год на 121% увеличилось количество откликов на предложения о подработке в автосервисах. При этом исполнители рассчитывали в среднем на 6,6 тыс. руб. за смену.