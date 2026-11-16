На Кубани вырос спрос на сортировщиков и работников розничной торговли

В «Додо Пицце» отмечают, что гибкая занятость позволяет пиццериям привлекать дополнительных исполнителей с учетом загрузки конкретных заведений. Такой формат также дает сотрудникам возможность выбирать смены и совмещать работу с учебой или другими занятиями. В компании рассматривают подработку не только как временную занятость, но и как возможность начать карьеру в ресторанном бизнесе.