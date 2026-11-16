В Башкирии похолодает до -5°
17 ноября в Башкирии ожидается облачная погода, сообщает Башгидрометцентр. Ночью по всей республике, днем местами пройдут небольшой мокрый снег и снег, в юго-восточных районах — до умеренных. В некоторых районах возможны гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица.
Подует северо-западный ветер, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 0…5°, днем — до 0…+5°. На дорогах ночью и утром местами будет туман, из-за которого видимость уменьшится до 500—1000 м.
В Уфе синоптики обещают облачную погоду. Пройдут небольшой мокрый снег и снег, ночью — местами до умеренных. На некоторых участках дорог ночью и утром будет гололедица. Ветер будет северо-западный, 38 м/с. Столбик термометра ночью опустится до 0…2°, днем — +2…+4°.