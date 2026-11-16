В Башкирии похолодает до -5°

17 ноября в Башкирии ожидается облачная погода, сообщает Башгидрометцентр. Ночью по всей республике, днем местами пройдут небольшой мокрый снег и снег, в юго-восточных районах — до умеренных. В некоторых районах возможны гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица.