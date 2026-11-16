В Кировской области суд досрочно прекратил полномочия главы сельского поселения
Она совмещала службу с другой работой
В Кировской области досрочно прекратили полномочия главы Зоновского сельского поселения Верхошижемского района за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, в 2024–2026 годах глава поселения совмещала муниципальную службу с другой оплачиваемой работой. Она оказывала услуги и получала за это денежное вознаграждение. Какие это были услуги, прокуратура не уточняет.
Прокуратура района обратилась в суд с требованием досрочно прекратить полномочия чиновницы. Суд удовлетворил исковые требования.
С 2022 года до ноября этого года главой поселения была Валентина Елсукова.