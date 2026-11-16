В Нижнекамске на строительство общежития НХТИ выделят 2,5 млрд рублей

По словам главы города, сейчас в отремонтированном корпусе А кампуса проживают 2,5 тыс. студентов. В корпусе Б устанавливают мебель, а завершить ремонт корпуса В планируют в 2027 году. После обновления кампуса число студентов института может увеличиться до 5 тыс. человек.