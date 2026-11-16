В Нижнекамске на строительство общежития НХТИ выделят 2,5 млрд рублей
Строительство начнется в следующем году
Строительство нового общежития для Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ) начнут в 2027 году. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд руб., сообщил на деловом понедельнике мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
Объект рассчитан на 388 мест, его площадь составит 13 тыс. кв. метров.
По словам главы города, сейчас в отремонтированном корпусе А кампуса проживают 2,5 тыс. студентов. В корпусе Б устанавливают мебель, а завершить ремонт корпуса В планируют в 2027 году. После обновления кампуса число студентов института может увеличиться до 5 тыс. человек.