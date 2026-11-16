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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Владимир Путин назначил нового руководителя саратовского УФСБ

Им стал первый замначальника свердловского управления
В Саратовской области личному составу и губернатору представили нового руководителя регионального УФСБ. Управление с сегодняшнего дня возглавил полковник Владимир Герстнер, сообщили в пресс-службе ведомства. Указ о назначении подписан президентом РФ.

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Владимир Герстнер уроженец Новосибирска. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище. Полковник женат и имеет двоих детей.
О послужном списке нового руководителя саратовского УФСБ известно немного. В органах службы безопасности служит с 2004 года. С 2019 года Владимир Герстнер работал в должности замначальника УФСБ России по Свердловской области, с 2023 года — в должности первого замначальника.
До полковника Герстнера саратовским УФСБ руководил Сергей Уйманов.

Авторы

  • Марина Окорокова