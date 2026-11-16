В Татарстане в октябре выдали 40,3 тысячи кредитных карт на 4,4 млрд рублей
Республика заняла 6-е место среди регионов по количеству выданных кредитных карт
В октябре в Татарстане банки оформили 40,3 тыс. договоров на кредитные карты с общим лимитом 4,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество выдач сократилось на 0,6%, объем лимитов — на 1,3%, следует из данных Объединенного кредитного бюро.
При этом в годовом выражении число оформленных карт выросло на 4,4%, а общий лимит увеличился на 18,9%. Средний лимит составил 109 тыс. руб. против 110 тыс. руб. месяцем ранее и 96 тыс. руб. в октябре 2025 года.
По количеству выданных кредитных карт Татарстан занял шестое место среди регионов России.
Чувашия расположилась на 35-м месте. В октябре банки выдали 13,1 тыс. кредитных карт на общую сумму 1,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество выдач увеличилось на 4,6%, объем лимитов — на 1,5%. В годовом выражении показатели выросли на 12,4% и 26,6% соответственно. Средний лимит за месяц сократился со 109 тыс. до 105 тыс. руб. Годом ранее он составлял 93 тыс. руб.
Кировская область заняла 41-е место. За месяц в регионе оформили 11,2 тыс. кредитных карт на 1,2 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество выдач снизилось на 1,8%, объем лимитов — на 3,2%. В сравнении с октябрем прошлого года число выданных карт выросло на 2,1%, общий объем лимитов — на 27,4%. Средний лимит составил 107 тыс. руб. против 109 тыс. руб. в сентябре и 87 тыс. руб. годом ранее.
Марий Эл оказалась на 64-м месте. В октябре банки выдали жителям региона 6,6 тыс. кредитных карт с общим лимитом 700 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач сократилось на 3,9%, объем лимитов — на 2,8%. За год показатели выросли на 12,1% и 40% соответственно. Средний лимит увеличился до 105 тыс. руб. против 104 тыс. руб. в сентябре. В октябре прошлого года он составлял 85 тыс. руб.
В целом по России в октябре банки открыли 1,5 млн договоров на кредитные карты. По сравнению с сентябрем показатель не изменился, а в годовом выражении вырос на 10%. Общий лимит по картам составил 162,6 млрд руб., снизившись за месяц на 2%. Средний лимит сократился на 2 тыс. руб. — до 109 тыс. руб.