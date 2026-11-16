В Татарстане в октябре выдали 40,3 тысячи кредитных карт на 4,4 млрд рублей

Марий Эл оказалась на 64-м месте. В октябре банки выдали жителям региона 6,6 тыс. кредитных карт с общим лимитом 700 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач сократилось на 3,9%, объем лимитов — на 2,8%. За год показатели выросли на 12,1% и 40% соответственно. Средний лимит увеличился до 105 тыс. руб. против 104 тыс. руб. в сентябре. В октябре прошлого года он составлял 85 тыс. руб.