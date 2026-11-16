Поезд из Петербурга в Керчь задерживается из-за удара по Крымскому мосту

По данным перевозчика, с опозданием в Крым следуют еще три поезда. Состав № 92/91 Москва — Керчь задерживается на 3,5 часа, поезд № 27/28 по тому же маршруту — на два часа, а поезд № 315/316 Адлер — Керчь — на 4,5 часа. Время задержек может измениться. Начальники поездов будут информировать пассажиров о предполагаемом времени прибытия.