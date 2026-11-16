Поезд из Петербурга в Керчь задерживается из-за удара по Крымскому мосту
С опозданием в Крым следуют еще три поезда
Поезд № 7/8 из Санкт-Петербурга в Керчь задерживается на 4,5 часа после временного закрытия Крымского моста в ночь на 16 ноября. Железнодорожное движение по переправе уже восстановлено, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».
По данным перевозчика, с опозданием в Крым следуют еще три поезда. Состав № 92/91 Москва — Керчь задерживается на 3,5 часа, поезд № 27/28 по тому же маршруту — на два часа, а поезд № 315/316 Адлер — Керчь — на 4,5 часа. Время задержек может измениться. Начальники поездов будут информировать пассажиров о предполагаемом времени прибытия.
Движение по Крымскому мосту приостановили после двух часов ночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мост подвергся удару. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанных поездов.