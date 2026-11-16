В Екатеринбурге начался процесс по уголовному делу экс-вице-мэра Борзенкова

Процесс будет происходить в закрытом режиме от прессы и слушателей. С ходатайством выступила потерпевшая сторона, аргументировав это тем, что после инцидента журналисты нарушают неприкосновенность их частной жизни. Илья Борзенков поддержал прошение, сказав, что у него престарелая мать и малолетний ребенок — он не хотел, чтобы они читали в прессе про его уголовное дело.