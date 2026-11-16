В Екатеринбурге начался процесс по уголовному делу экс-вице-мэра Борзенкова
Чкаловский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело бывшего вице-мэра города Ильи Борзенкова, передает корреспондент «Ъ-Урал». Разбирательство касается травмирования ребенка в ТЦ «Ботаника Молл» в Екатеринбурге. Как ранее сообщали прокуратура и суд, господин Борзенков является владельцем ТЦ. В 2006 году господин Борзенков являлся вице-мэром Екатеринбурга по экономике.
Бизнесмену и бывшему чиновнику предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
В августе 2025 года ребенок ехал на эскалаторе в ТЦ вместе с мамой и присел на ступеньку, положив на нее руку. Когда ступени сложились, кисть отрезало. По данным следствия, владелец ТЦ, чтобы снизить затраты на обслуживание эскалаторов, не назначил нужных специалистов и не устранил ранее выявленные неисправности.
По данным следствия, Илья Борзенков, чтобы снизить затраты на обслуживание эскалаторов, не назначил нужных специалистов и не устранил ранее выявленные неисправности. При этом возможность отключения эскалатора в экстренной ситуации не была предусмотрена.
Процесс будет происходить в закрытом режиме от прессы и слушателей. С ходатайством выступила потерпевшая сторона, аргументировав это тем, что после инцидента журналисты нарушают неприкосновенность их частной жизни. Илья Борзенков поддержал прошение, сказав, что у него престарелая мать и малолетний ребенок — он не хотел, чтобы они читали в прессе про его уголовное дело.