Татарстан занял 38-е место среди регионов по уровню приверженности ЗОЖ

Рейтинг составили на основе девяти показателей, среди которых доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, объем розничных продаж табачной продукции, потребление алкоголя, число впервые выявленных случаев алкоголизма и наркомании, а также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.