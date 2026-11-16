Татарстан занял 38-е место среди регионов по уровню приверженности ЗОЖ
В рейтинге учитывали уровень физической активности, потребление алкоголя и табака
Татарстан и Чувашия заняли 38-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни по итогам 2025 года. Оба региона набрали по 54,9 балла из 100 возможных, следует из данных, опубликованных «РИА Новости».
Республика Марий Эл расположилась на 43-й строчке с 53,4 балла, Кировская область — на 53-й с 46,4 балла.
Рейтинг составили на основе девяти показателей, среди которых доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, объем розничных продаж табачной продукции, потребление алкоголя, число впервые выявленных случаев алкоголизма и наркомании, а также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
При расчете также учитывали долю работников, занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда. Абсолютные показатели пересчитывали на одного взрослого жителя региона.