Тренер СКА будет «резать по живому»
после поражения от «Трактора»
Хоккеисты СКА проиграли на своей площадке в матче чемпионата КХЛ «Трактору» со счетом 1:5. Это поражение стало для армейцев третьим подряд. Главный тренер СКА Андрей Разин пообещал предпринять экстренные меры для исправления ситуации, потому что, по его словам, хоккеисты выглядели на льду безвольно. В ближайшее время команду ждет «чистка» состава.
Болельщики ждали от игроков СКА реабилитации после неудачных матчей против московского и минского «Динамо», которые петербуржцы проиграли, соответственно, 1:2 и 1:4. Но армейцы только усугубили ситуацию. Мало того, что снова забросили только одну шайбу, так еще и пропустили пять. И это на глазах 14 тысяч зрителей, заполнивших «СКА Арену». Хотя в это же время на «Газпром Арене» играл футбольный «Зенит» товарищеский матч с турецким «Транбзонспором»», и за той игрой наблюдали с трибун 45 тысяч болельщиков. Трудно понять, Петербург хоккейный город или нет (в конце концов, у СКА и «Зенита» один якорный спонсор — «Газпром»), но то, что у футбольного клуба больше поклонников — это факт.
Армейцам надо показывать очень качественную и, главное, стабильную игру, чтобы перетянуть на свою сторону болельщиков — ну хотя бы умножить их ряды. У СКА это не получается уже в течение десяти лет, с тех пор, как в сезоне 2016/17 был выигран последний Кубок Гагарина. Большие надежды руководство клуба связывало с тренером Игорем Ларионовым, именитым в прошлом игроком ЦСКА и сборной СССР, возглавившим СКА прошлым летом. Но его уволили в середине прошлого месяца за неудачные результаты. На место Игоря Ларионова пригласили Андрея Разина, авторитетного тренера, выигрывавшего Кубок Гагарина в сезоне 2023/24 с магнитогорским «Металлургом». Он пытается исправить ситуацию, но пока у него не получается.
В матче с «Трактором» армейцев сгубили чудовищные ошибки в обороне и низкая реализация голевых моментов — то, что и было всегда. Плюс слабая игра вратаря Сергея Иванова. Три шайбы он пропустил между ног. Забивали армейцам по-разному: и со средней дистанции, и после выхода один на один с голкипером, и с добивания, и после того, как игроки СКА дважды на ровном месте теряли шайбу — так было в случае с последним взятием ворот, когда они были пустые, армейцы пытались реализовать численное преимущество, но теряли шайбу, а сорвавшийся со скамейки Иванов вернуться на свое место не успел. Гол стал апофеозом неудач СКА в этом матче.
Терпение Андрея Разина лопнуло уже по ходу встречи. Он несколько раз проверил на прочность заградительное стекло, нанеся по нему чувствительные удары. А после игры на пресс-конференции Разин уже хоть и пришел в себя, но пообещал принять экстренные меры для того, чтобы исправить ситуацию.
«Если вы меня как доктора спрашиваете, какой диагноз я могу поставить команде, то скажу: тут надо резать по живому, - признался наставник СКА. - Немножко тепличные условия созданы для некоторых хоккеистов. А они все-таки должны быть дисциплинированы. И отдаваться работе «от и до»».
Далее Разин дал понять, что «конфетно-букетный период» в отношениях с игроками завершен. Всем был дан шанс, все показали, кто на что способен, и сейчас наступил период, когда надо формировать «здоровый коллектив». Дальше со СКА пойдут не все хоккеисты. Будут изменения в составе — и наверняка многие из них удивят болельщиков. Но, похоже, это единственный шанс как-то оздоровить ситуацию в команде и сделать так, чтобы она могла бороться за выход в плей-офф. Сейчас СКА плетется на девятом месте в Западной конференции, уступая ее лидеру ЦСКА 13 очков, а ближайшим конкурентам — минскому и московскому «Динамо» — соответственно, одно и три. Даже «Шанхайские драконы», еще одна команда, проводящая домашние матчи на «СКА Арене», идут в таблице выше, опережая армейцев на четыре очка.
Следующие матчи чемпионата СКА проведет на выезде — против «Нефтехимика» 19 ноября и «Сочи» 21 ноября.