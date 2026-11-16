Тренер СКА будет «резать по живому»

Далее Разин дал понять, что «конфетно-букетный период» в отношениях с игроками завершен. Всем был дан шанс, все показали, кто на что способен, и сейчас наступил период, когда надо формировать «здоровый коллектив». Дальше со СКА пойдут не все хоккеисты. Будут изменения в составе — и наверняка многие из них удивят болельщиков. Но, похоже, это единственный шанс как-то оздоровить ситуацию в команде и сделать так, чтобы она могла бороться за выход в плей-офф. Сейчас СКА плетется на девятом месте в Западной конференции, уступая ее лидеру ЦСКА 13 очков, а ближайшим конкурентам — минскому и московскому «Динамо» — соответственно, одно и три. Даже «Шанхайские драконы», еще одна команда, проводящая домашние матчи на «СКА Арене», идут в таблице выше, опережая армейцев на четыре очка.