В центре Петербурга могут расширить сеть парковок для электросамокатов
Власти Санкт-Петербурга рассмотрят возможность обустройства специализированных парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ), если будет принят соответствующий федеральный законопроект. В первую очередь такие места могут появиться в центральных районах города, сообщили «Деловому Петербургу» в комитете по транспорту.
Сейчас в центральной планировочной зоне действует пилотный проект, который город реализует совместно с кикшеринговыми компаниями и Ассоциацией микромобильности. В его рамках оборудовали 40 парковок. По итогам оценки их работы власти определят дальнейшие шаги. В комтрансе также не исключили, что в будущем парковки могут сделать платными.
Федеральный законопроект Минтранса, вынесенный на общественное обсуждение, предусматривает создание правовой основы для организации таких зон. Их планируют обозначать дорожным знаком «Парковка» с дополнительными табличками, указывающими на возможность размещения велосипедов и СИМ. Для обозначения границ парковок введут новую разметку: синяя будет указывать на платный режим.
Согласно проекту, оставлять самокаты и другие СИМ вне специально оборудованных мест запретят на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках, а также в пешеходных зонах. Законопроект также предусматривает новые ограничения для пользователей микромобильного транспорта: в частности, технику мощнее 250 Вт обяжут передвигаться по проезжей части, а управлять СИМ на дорогах общего пользования разрешат с 16 лет.