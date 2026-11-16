В центре Петербурга могут расширить сеть парковок для электросамокатов

Сейчас в центральной планировочной зоне действует пилотный проект, который город реализует совместно с кикшеринговыми компаниями и Ассоциацией микромобильности. В его рамках оборудовали 40 парковок. По итогам оценки их работы власти определят дальнейшие шаги. В комтрансе также не исключили, что в будущем парковки могут сделать платными.