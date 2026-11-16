В Петербурге в понедельник ожидается до +5 градусов без осадков

Погоду в регионе определит гребень антициклона с центром над междуречьем Волги и Дона. В Ленинградской области воздух прогреется до +1…+6 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление опустится до 752 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.