В Петербурге в понедельник ожидается до +5 градусов без осадков
В Санкт-Петербурге в понедельник, 16 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Дождей в городе не прогнозируется, температура воздуха составит +3…+5 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Погоду в регионе определит гребень антициклона с центром над междуречьем Волги и Дона. В Ленинградской области воздух прогреется до +1…+6 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление опустится до 752 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.
Во вторник, 17 ноября, в Петербурге ожидаются дожди. Ночью температура составит +2…+4 градуса, днем — +4…+6 градусов.