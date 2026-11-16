Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Ярославль

Суд обязал увеличить число постов контроля воздуха в Ярославле

Кировский районный суд Ярославля обязал Росгидромет, областное министерство лесного хозяйства и природопользования и ФГБУ «Центральное УГМС» обеспечить работу в городе как минимум семи стационарных постов наблюдения за загрязнением воздуха. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на решение суда.

Пресс-служба правительства Ярославской области

Иск подала Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура, к нему присоединились двое жителей города. Проверка показала, что в Ярославле работают пять стационарных постов. По федеральным требованиям в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек их должно быть не менее семи. На 1 января 2025 года в Ярославле проживали 563,7 тыс. человек.
Прокуратура просила разместить один из двух дополнительных постов во Фрунзенском районе. По данным надзорного ведомства, оттуда поступало большинство жалоб горожан на неприятный запах в воздухе. В районе на учете состоят около 353 объекта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Суд признал незаконным бездействие Росгидромета и областного министерства. На расширение сети отвели год с момента вступления решения в силу. Решение обжаловано и пока не вступило в законную силу.

Авторы

  • Антон Голицын