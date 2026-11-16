Суд обязал увеличить число постов контроля воздуха в Ярославле

Иск подала Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура, к нему присоединились двое жителей города. Проверка показала, что в Ярославле работают пять стационарных постов. По федеральным требованиям в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек их должно быть не менее семи. На 1 января 2025 года в Ярославле проживали 563,7 тыс. человек.