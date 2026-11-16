В Ярославле на неделе ожидаются дожди и мокрый снег
В Ярославле на неделе с 16 по 22 ноября дневная температура воздуха составит от +1 до +5 градусов. В середине недели и ближе к выходным ожидаются осадки, следует из прогноза Гидрометцентра России.
В понедельник, 16 ноября, днем ожидается до +5 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Во вторник температура составит около +1 градуса, в среду — до +2. В среду вероятность осадков вырастет до 87%.
В четверг, 19 ноября, воздух прогреется до +5 градусов, прогнозируется небольшой дождь. В пятницу сохранится такая же дневная температура, однако ночью ожидается дождь, количество осадков может составить 4,1 мм.
В субботу днем будет около +3 градусов, возможен небольшой дождь. В воскресенье температура составит до +2 градусов, также прогнозируются небольшие осадки. Ночью в течение недели температура будет колебаться от 2 до +4 градусов.