Под Пензой чиновницу отправили под арест за организацию фиктивного брака
Замглавы района женила бойца СВО на своей знакомой
В Пензенской области под домашний арест до 31 декабря 2026 года отправили первого заместителя главы Лопатинского района и ее знакомую. Следствие предъявило женщинам обвинение в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
По версии следствия, в сентябре 2024 года чиновница районной администрации организовала заключение фиктивного брака между своей знакомой и местным жителем. Мужчина вскоре отправился в зону СВО, где погиб. Фиктивная жена получила после смерти супруга 15 млн руб., три из которых отдала первому замглавы района. Обе женщины свою вину признали.
По данным из открытых источников, первым заместителем главы Лопатинского района является Любовь Какулина.
По иску прокуратуры суд признал брак недействительным. Установлено, что погибший на СВО мужчина ранее проживал в другом населенном пункте, супруги не вели совместное хозяйство, фигурантка не имела намерений создавать семью.