Под Пензой чиновницу отправили под арест за организацию фиктивного брака

По версии следствия, в сентябре 2024 года чиновница районной администрации организовала заключение фиктивного брака между своей знакомой и местным жителем. Мужчина вскоре отправился в зону СВО, где погиб. Фиктивная жена получила после смерти супруга 15 млн руб., три из которых отдала первому замглавы района. Обе женщины свою вину признали.