Китай и РЖД договорились о восстановлении маршрута Иркутск—Пекин
Первый состав из Иркутска отправится 28 ноября
Первый железнодорожный рейс по маршруту Пекин—Улан-Батор—Иркутск отправится из Китая 25 ноября. Это стало результатом соглашения о возобновлении прямого сообщения, заключенного ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с Китайскими железными дорогами, сообщила пресс-служба РЖД.
Первый состав из Иркутска отправится 28 ноября. По пути он будет также делать остановки на российских станциях Слюдянка, Улан-Удэ и Наушки, а также в городах Монголии и Китая (Дархан, Сухэ-Батор, Дзамын-Удэ и Эрлянь). Как сообщили в компании, в поезде №3/4 используют вагоны китайского производства. В состав включат купейные вагоны и СВ, а также вагон-ресторан и вагоны-электростанции.
Движение по данному маршруту было прервано в феврале 2020 года. Причиной стал карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции.