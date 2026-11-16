Китай и РЖД договорились о восстановлении маршрута Иркутск—Пекин

Первый состав из Иркутска отправится 28 ноября. По пути он будет также делать остановки на российских станциях Слюдянка, Улан-Удэ и Наушки, а также в городах Монголии и Китая (Дархан, Сухэ-Батор, Дзамын-Удэ и Эрлянь). Как сообщили в компании, в поезде №3/4 используют вагоны китайского производства. В состав включат купейные вагоны и СВ, а также вагон-ресторан и вагоны-электростанции.