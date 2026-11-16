Российские потребители увеличили онлайн-покупки за границей на 72%
В январе—сентябре 2026 года оборот трансграничной торговли составил 550 млрд руб., что больше на 72% год к году, следует из данных Infoline. У Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) этот показатель за аналогичный период составил 374,3 млрд руб., что на 58% выше, чем год назад. Эта динамика выше итогов девяти месяцев 2025 года, когда объем вырос всего на 25%, отмечают в АКИТ.
В CDEK.Shopping сообщили “Ъ”, что в январе—сентябре 2026 года число заказов зарубежных товаров клиентов компании увеличилось на 61% год к году. Например, количество заказов одежды, обуви и аксессуаров выросло на 53%, конкретно премиальных брендов — на 62%. В Ozon говорят, что трансграничные продажи остаются нишевым сегментом с ограниченным спросом: сейчас его объем не превышает 3–4% от всего объема интернет-торговли в России. В Wildberries отказались от комментариев.
Повышенный спрос на товары из-за рубежа связан с тем, что зачастую они дешевле, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Кроме того, из-за границы зачастую заказывают те товары, локальное предложение которых не покрывает спрос или не имеет достаточного разнообразия, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
В этом году более заметный рост трансграничной онлайн-торговли может быть связан и с вводом НДС 22% на зарубежные товары в 2027 году, считает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его мнению, перед введением нового налога предприниматели стараются пополнить запасы до конца года и активно заказывают из-за рубежа.