Российские потребители увеличили онлайн-покупки за границей на 72%

В январе—сентябре 2026 года оборот трансграничной торговли составил 550 млрд руб., что больше на 72% год к году, следует из данных Infoline. У Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) этот показатель за аналогичный период составил 374,3 млрд руб., что на 58% выше, чем год назад. Эта динамика выше итогов девяти месяцев 2025 года, когда объем вырос всего на 25%, отмечают в АКИТ.