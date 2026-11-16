После запрета вейпов в Петербурге могут освободиться до 20% занятых ими помещений

Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова ожидает дополнительной, но незначительной ротации арендаторов. Вакантными могут стать преимущественно небольшие помещения в жилых районах и рядом со станциями метро. По ее словам, площади с хорошим пешеходным трафиком смогут занять кофейни, сервисы и пункты выдачи заказов. Владельцам менее проходных помещений, напротив, может потребоваться больше времени для поиска арендаторов.