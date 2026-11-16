После запрета вейпов в Петербурге могут освободиться до 20% занятых ими помещений
После вступления в силу запрета на розничную продажу вейпов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на рынок коммерческой недвижимости могут выйти 15-20% помещений, которые сейчас занимают специализированные магазины. Массового освобождения торговых площадей не ожидается: большинство владельцев таких точек, вероятно, попытаются изменить формат бизнеса, пишет «Деловой Петербург».
По оценке директора петербургского подразделения федеральной компании «Этажи» Юрия Изосимова, в первую очередь могут освободиться помещения, которые сложно или невыгодно переоборудовать под другой вид торговли. Остальные владельцы, вероятно, попробуют сохранить бизнес, выбрав новое направление. Среди возможных вариантов эксперт называет продажу аксессуаров для телефонов, ремонт устройств, изготовление ключей, торговлю косметикой и сувенирами, а также кофейни и цветочные магазины.
Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова ожидает дополнительной, но незначительной ротации арендаторов. Вакантными могут стать преимущественно небольшие помещения в жилых районах и рядом со станциями метро. По ее словам, площади с хорошим пешеходным трафиком смогут занять кофейни, сервисы и пункты выдачи заказов. Владельцам менее проходных помещений, напротив, может потребоваться больше времени для поиска арендаторов.
В NF Group отмечают, что на центральных торговых улицах Петербурга табачные магазины и вейп-шопы занимают около 1% площадей. Обычно отдельные точки размещаются в блоках размером 25-50 кв. м, а при совмещении с другими форматами площадь может достигать 100 кв. м.
Количество магазинов электронных сигарет в городе сокращается и до введения запрета. По данным 2ГИС, за январь-ноябрь 2026 года число таких точек уменьшилось на 9%, до 1,9 тыс. За аналогичный период прошлого года снижение составило 10%.