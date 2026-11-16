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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

На проспекте Просвещения в Петербурге начали ремонт трамвайных путей

В Санкт-Петербурге начался ремонт трамвайных путей на проспекте Просвещения. Работы проводят на участке от Светлановского проспекта до улицы Руставели, сообщили в городском правительстве.
Работы проводят на участке от Светлановского проспекта до улицы Руставели

Работы проводят на участке от Светлановского проспекта до улицы Руставели

Майя Жинкина / Коммерсантъ

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На время ремонта трамваи на севере города следуют по временным схемам. Для перевозки пассажиров усилили автобусный маршрут № 240: в часы пик интервал движения составит от шести до 13 минут.
Власти Петербурга рекомендуют пассажирам учитывать изменения при планировании поездок. Подробнее о маршруте можно узнать, перейдя по ссылке.