Уральский завод гражданской авиации нашел себе новый офис в Москве
Уральский завод гражданской авиации, занимающийся разработкой и производством авиатехники, заключил сделку по аренде 8 тыс. кв. м в бизнес-центре «Верейская Плаза 3» на западе Москвы. Об этом “Ъ” сообщили три источника на рынке недвижимости. В «Плаза Девелопмент» (девелопер бизнес-центра) не ответили на запрос “Ъ”.
По оценке гендиректора Remain Дмитрия Клапша, за аренду такого объема помещений компании придется ежегодно выплачивать 270 млн руб., партнер Ricci Дмитрий Жидков оценивает сделку в 240 млн руб. в год. Эксперт добавляет, что из-за размера арендуемых площадей компания может получить дисконт.
В пресс-службе Уральского завода гражданской авиации пояснили “Ъ”, что подыскать новый офис пришлось из-за истечения срока арендного договора в офисе, который сейчас располагается в бизнес-центре «Жуков» на проспекте Маршала Жукова на северо-западе Москвы. Переезд мог быть связан с оптимизацией затрат за счет сокращения занимаемых офисных площадей, говорит Дмитрий Жидков. Кроме того, размещение в удалении от центра города позволит компании получить более качественные офисные площади за оптимальную стоимость, добавляет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.