Уральский завод гражданской авиации нашел себе новый офис в Москве

В пресс-службе Уральского завода гражданской авиации пояснили “Ъ”, что подыскать новый офис пришлось из-за истечения срока арендного договора в офисе, который сейчас располагается в бизнес-центре «Жуков» на проспекте Маршала Жукова на северо-западе Москвы. Переезд мог быть связан с оптимизацией затрат за счет сокращения занимаемых офисных площадей, говорит Дмитрий Жидков. Кроме того, размещение в удалении от центра города позволит компании получить более качественные офисные площади за оптимальную стоимость, добавляет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.