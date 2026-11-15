В Берлине показали «Летучего голландца» Рихарда Вагнера в постановке Мило Рау

На самом деле у этого «Голландца» два параллельных сюжета. Первый — собственно фабула, где персонажи выступают в качестве аллегорий, а второй — документальное путешествие по сегодняшнему Израилю, проводниками в котором служат израильские артисты Шломи Мото Вагнер (нет, не родственник композитора) и Сара фон Шварце.