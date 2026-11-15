В Берлине показали «Летучего голландца» Рихарда Вагнера в постановке Мило Рау
Берлинская «Немецкая опера» показала премьеру «Летучего голландца» Рихарда Вагнера в постановке знаменитого швейцарского режиссера-радикала и нынешнего руководителя Венского фестиваля Мило Рау. Мило Рау переносит вопрос об искуплении вины из вагнеровской легенды в немецко-израильские отношения. Уже в самой этой конструкции легко почувствовать что-то нечистое: получается, что еврейское государство вроде как существует для того, чтобы решить чужую духовную проблему.
На самом деле у этого «Голландца» два параллельных сюжета. Первый — собственно фабула, где персонажи выступают в качестве аллегорий, а второй — документальное путешествие по сегодняшнему Израилю, проводниками в котором служат израильские артисты Шломи Мото Вагнер (нет, не родственник композитора) и Сара фон Шварце.