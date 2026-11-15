На Кубани нарастили объем производства некоторых видов сельхозтехники

На предприятиях Краснодарского края в январе—августе 2026 года произвели 432 дисковые и зубовые бороны (на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 64 машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур (+146,2%), 6 жаток (+50%), 335 разбрасывателей удобрений (+0,6%) и 145 доильных установок (как и в прошлом году). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.