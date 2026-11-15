На Кубани нарастили объем производства некоторых видов сельхозтехники
На предприятиях Краснодарского края в январе—августе 2026 года произвели 432 дисковые и зубовые бороны (на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 64 машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур (+146,2%), 6 жаток (+50%), 335 разбрасывателей удобрений (+0,6%) и 145 доильных установок (как и в прошлом году). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.
По данным ведомства, производство некоторых видов машин и оборудования для АПК сократилось. В частности, выпущено 645 культиваторов и рыхлителей (на 9,3% меньше, чем в январе—августе 2025 года), 305 плугов и глубокорыхлителей (–38,7%), 29 механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в растениеводстве или садоводстве (–45%), два комбайна (–71,4%).
«Планируется, что по итогам 2026 года объем производства сельхозтехники сохранится на уровне прошлого года или превысит его. Разнонаправленная динамика производства сельхозтехники в Краснодарском крае обусловлена адаптацией аграриев к текущим экономическим условиям. При этом наблюдается стабильный спрос на бороны, разбрасыватели удобрений, а также технику для уборки масличных и бобовых»,— прокомментировали в министерстве промышленной политики Краснодарского края.
В ведомстве добавили, что в последние годы ассортимент техники и оборудования для сферы сельского хозяйства в Краснодарском крае стабильно расширяется за счет программ импортозамещения. Так, кубанские предприятия вывели на рынок новые линейки тяжелых дисковых орудий, модернизированные широкозахватные агрегаты и системы точного высева.
«Важным новым вектором стало развитие систем точного земледелия — разработка и выпуск агродронов, а также существенное расширение модельного ряда собираемых в регионе тракторов, в частности за счет углубления сотрудничества с белорусскими производителями. Кроме того, заметным трендом стал активный рост производства специализированной техники для садоводства и виноградарства»,— рассказали в минпроме.
По данным ведомства, на Кубани сельхозтехнику и оборудование для АПК производят более 30 промпредприятий. «В последние годы их количество остается относительно стабильным, однако наблюдается выраженная качественная динамика: действующие производства наращивают объемы выпуска продукции и повышают процент локализации, а небольшие инжиниринговые площадки масштабируются до серийных производств»,— уточнили в ведомстве.