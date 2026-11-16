Кубань вошла в топ-5 регионов по спросу на аренду загородного жилья на Новый год
Краснодарский край занял место в пятерке регионов России с наибольшим числом бронирований загородного жилья на новогодние праздники. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».
Средняя стоимость аренды загородного дома в регионе составляет 21,3 тыс. руб. за ночь — столько же, сколько в среднем по стране в начале января. Наиболее доступные варианты среди загородных форматов — глэмпинги со средней ценой 13 тыс. руб. и дачи за 13,4 тыс. руб. в сутки.
В пятерку лидеров по числу бронирований помимо Краснодарского края вошли Московская и Ленинградская области, Карачаево-Черкесия и Башкортостан. В первую десятку также попали Челябинская, Кемеровская, Самарская и Свердловская области и Карелия.
Средняя стоимость аренды загородного дома в Башкортостане составляет 16 тыс. руб. за ночь, в Карачаево-Черкесии — 16,2 тыс. руб., в Челябинской области — 16,6 тыс. руб.
По данным сервиса, загородные дома в среднем бронируют на две ночи для шести человек, включая троих детей. Коттеджи обычно снимают для восьми гостей. На Кубани жилье такого формата на новогодние каникулы бронируют в среднем на три ночи для шести человек, примерно за 92 дня до заселения.
По сравнению с прошлыми новогодними праздниками спрос на загородное жилье заметнее всего вырос в Астраханской области и Башкортостане — на 16% в каждом из регионов.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жители Краснодарского края на период новогодних праздников чаще всего покупают железнодорожные билеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер. Топ направлений также дополняют Волгоград, Воронеж, Саратов, Сочи и Эстосадок.