Кубань вошла в топ-5 регионов по спросу на аренду загородного жилья на Новый год

По данным сервиса, загородные дома в среднем бронируют на две ночи для шести человек, включая троих детей. Коттеджи обычно снимают для восьми гостей. На Кубани жилье такого формата на новогодние каникулы бронируют в среднем на три ночи для шести человек, примерно за 92 дня до заселения.