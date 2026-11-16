Ленобласть улучшает момент

Генеральный директор УК «Гамма Групп» Салават Алпаров напоминает, что миноритарная доля в 25% минус одна акция не дает региону ни контроля над компанией, ни реального влияния на дивидендную политику, при этом компания лишь недавно вернулась к прибыльности. «Для собственника, который не управляет бизнесом и не получает от него сопоставимого дохода, удержание такого актива имеет смысл только в ожидании роста цены. По-видимому, правительство области посчитало, что момент подходящий: компания восстановила финансовый результат, и на горизонте есть понятный покупатель, заинтересованный в консолидации»,— рассуждает эксперт.