Дворы медучреждений отремонтировали в Саратове и 15 районах региона
Благодаря региональной программе благоустроили более 55 тысяч квадратных метров
В Саратовской области продолжается исполнение региональной программы по благоустройству территорий медучреждений. Подробности сообщил в личных соцсетях губернатор Роман Бусаргин.
В рамках второго этапа программы в порядок привели больше 55 тыс. кв. м дворов поликлиник и больниц. В 2026 году проект охватил 30 учреждений, подведомственных областному министерству здравоохранения. «Региональная программа по ремонту дворовых территорий больниц стала одним из дополнений комплексных мероприятий по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения, которые проводятся уже не первый год в рамках реализации решений нашего Президента Владимира Путина»,— уточнил глава региона.
Средства на ремонт выделили из областного бюджета. В этом году в проект вошли медучреждения Саратова и 15 районов области. Программу реализуют на территориях больниц и поликлиник, где ни разу не делали ремонт.
«Общая площадь благоустроенной территории сравнима с площадью восьми футбольных полей. В 2027 году программа будет продолжена, о чем говорил на прямой линии. В нее войдут более 20 медицинских учреждений»,— рассказал господин Бусаргин.