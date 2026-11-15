Дворы медучреждений отремонтировали в Саратове и 15 районах региона

В рамках второго этапа программы в порядок привели больше 55 тыс. кв. м дворов поликлиник и больниц. В 2026 году проект охватил 30 учреждений, подведомственных областному министерству здравоохранения. «Региональная программа по ремонту дворовых территорий больниц стала одним из дополнений комплексных мероприятий по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения, которые проводятся уже не первый год в рамках реализации решений нашего Президента Владимира Путина»,— уточнил глава региона.