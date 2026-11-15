Жителя Астраханской области подозревают в нападении на полицейского

По версии следствия, 20 октября житель села Оранжереи Икрянинского района напал возле одного из частных домов на начальника подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции. Подозреваемый нанес правоохранителю несколько ударов кулаком в туловище. Установлено, что мужчина был пьян.