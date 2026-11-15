Жителя Астраханской области подозревают в нападении на полицейского
Жертвой стал начальник подразделения ПДН
В Астраханской области произошло нападение на сотрудника регионального ГУ МВД. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 20 октября житель села Оранжереи Икрянинского района напал возле одного из частных домов на начальника подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции. Подозреваемый нанес правоохранителю несколько ударов кулаком в туловище. Установлено, что мужчина был пьян.
Делом занимается Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СКР Астраханской области. Фигуранта подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.