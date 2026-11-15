Труп на дереве нашли в Волжском Волгоградской области

ЧП случилось на территории 40-го квартала. Со ссылкой на местных жителей журналисты пишут, что тело находилось на большой высоте. Возле места происшествия расположен дом № 14А на ул. Генерала Карбышева. Труп мог находиться на дереве несколько дней.