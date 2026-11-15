Труп на дереве нашли в Волжском Волгоградской области
СК начал проверку
В Волжском Волгоградской области 14 ноября местные жители увидели на дереве труп мужчины. Региональное СУ СКР начало проверку, пишет со ссылкой на пресс-службу издание «V102».
ЧП случилось на территории 40-го квартала. Со ссылкой на местных жителей журналисты пишут, что тело находилось на большой высоте. Возле места происшествия расположен дом № 14А на ул. Генерала Карбышева. Труп мог находиться на дереве несколько дней.
Следователи начали проверку. Специалисты установят обстоятельства произошедшего и причину смерти мужчины. По результатам проверки примут решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.