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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Средняя Волга

Труп на дереве нашли в Волжском Волгоградской области

СК начал проверку
В Волжском Волгоградской области 14 ноября местные жители увидели на дереве труп мужчины. Региональное СУ СКР начало проверку, пишет со ссылкой на пресс-службу издание «V102».

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

ЧП случилось на территории 40-го квартала. Со ссылкой на местных жителей журналисты пишут, что тело находилось на большой высоте. Возле места происшествия расположен дом № 14А на ул. Генерала Карбышева. Труп мог находиться на дереве несколько дней.
Следователи начали проверку. Специалисты установят обстоятельства произошедшего и причину смерти мужчины. По результатам проверки примут решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

Авторы

  • Дарья Васенина