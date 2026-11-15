Эксперт: передавать банкам сведения о зарплатах клиентов — лишние расходы и риск

«В мае средняя ставка по вкладам до года в ЮФО была 12,7%, и даже за вычетом 13% налога это выше инфляции, которую ЦБ ждет по итогам года, — 7,1–7,6%. Ставки по вкладам падают вслед за ключевой, и это весит больше налога. Перетока на биржу я тоже не жду, ведь прогрессия касается и дивидендов, и ценных бумаг, а сместиться деньги могут разве что в продукты с налоговыми льготами вроде индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа. На Кубани, где на счетах граждан лежит 1,9 трлн руб., рост за год к октябрю и так замедлился до 7,1% против 9,9% по стране, и налог здесь мало что изменит»,— рассказал Павел Запороцкий.