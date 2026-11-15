Эксперт: передавать банкам сведения о зарплатах клиентов — лишние расходы и риск
Минфин России предложил изменить порядок уплаты налогов на доходы со вкладов. Согласно инициативе ведомства, с 1 января 2027 года банки будут удерживать НДФЛ по единой ставке в 13%. По прогрессивной шкале сумму налога будет доначислять Федеральная налоговая служба (ФНС). Поправку ко второму чтению рассматриваемого Госдумой законопроекта подготовят с учетом обращений банков, сообщила пресс-служба министерства.
Предприниматель, финансовый консультант Павел Запороцкий предложение ведомства считает разумным. «Я бы сделал этот порядок постоянным, а не переходным. Пусть банк удерживает базовые 13%, а прогрессию считает налоговая служба, которая и так видит все доходы человека. Передавать банкам сведения о зарплатах клиентов — лишние расходы и лишний риск для персональных данных. Сама прогрессия для пассивного дохода логична. Вклад и с новым налогом остается тем, чем был, — подушкой безопасности»,— отметил эксперт.
По его оценке, введение с прошлого года прогрессивной шкалы начисления налога на доходы со вкладов, как и изменение порядка уплаты такого налога, не влияет на популярность банковских вкладов.
«В мае средняя ставка по вкладам до года в ЮФО была 12,7%, и даже за вычетом 13% налога это выше инфляции, которую ЦБ ждет по итогам года, — 7,1–7,6%. Ставки по вкладам падают вслед за ключевой, и это весит больше налога. Перетока на биржу я тоже не жду, ведь прогрессия касается и дивидендов, и ценных бумаг, а сместиться деньги могут разве что в продукты с налоговыми льготами вроде индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа. На Кубани, где на счетах граждан лежит 1,9 трлн руб., рост за год к октябрю и так замедлился до 7,1% против 9,9% по стране, и налог здесь мало что изменит»,— рассказал Павел Запороцкий.
Подробнее о новом порядке уплаты налогов на доходы со вкладов — в материале «Хуже придется людям с высокими доходами».