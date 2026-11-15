«Хуже придется людям с высокими доходами»
Финансовый консультант Павел Запороцкий — о налогообложении банковских вкладов
Минфин России предложил изменить порядок уплаты налогов со вкладов. Согласно инициативе ведомства, с 1 января 2027 года банки будут удерживать НДФЛ по единой ставке в 13%. По прогрессивной шкале сумму налога будет доначислять Федеральная налоговая служба (ФНС). Поправку ко второму чтению рассматриваемого Госдумой законопроекта подготовят с учетом обращений банков, сообщила пресс-служба министерства. Законопроект прокомментировал для «Ъ-Кубань» предприниматель, финансовый консультант Павел Запороцкий.
«Больше всех от новой схемы выигрывает бюджет, причем не столько за счет ставок, сколько за счет сроков. Налог с процентов за 2026 год вкладчик заплатит по уведомлению от налоговой до 1 декабря 2027-го. Но в 2027 году казна получит налог сразу за два года: за предыдущий — по уведомлениям, и за текущий — через банки. Во многом отсюда и плановый рост поступлений с 632 млрд до 1,02 трлн руб. Заодно пассивный доход переводят на прогрессивную шкалу, по которой с 2025 года облагают зарплату. Для большинства вкладчиков сумма налога не изменится.
Разберемся как это работает. Вклад 2 млн руб. под 12% годовых с ежемесячной выплатой приносит 240 тыс. руб. за год. Необлагаемый лимит на 2027 год по проекту — 160 тыс. руб., по максимальной ключевой ставке 2026 года в 16%. Налог — 13% с остальных 80 тыс., или 10,4 тыс. руб. Сейчас вкладчик получил бы все проценты, а налог заплатил бы через год. По новым правилам первые восемь месяцев проценты придут целиком, а с девятого банк будет удерживать по 2,6 тыс. руб. Сумма та же, меняется момент оплаты. У того, кто зарабатывает больше 2,4 млн руб. в год, проценты суммируются с зарплатой, и они подпадают под 15%. Банк удержит те же 10,4 тыс., а вот 2028 году налоговая доначислит еще 1,6 тыс. руб.
Минфин сослался на обращения банков. Их позицию публично изложил Национальный совет финансового рынка, который попросил Госдуму удерживать в 2027 году плоские 13%, а прогрессию ввести с 2028-го. Чтобы применить шкалу, банк должен знать, какие еще доходы есть у клиента, поэтому его программы нужно подключить к системе учета НДФЛ в ФНС и научить пересчитывать налог при каждой выплате.
Для банков это серьезные инфраструктурные доработки программного обеспечения, требующих безопасных межведомственных интеграций и обмен данными, в том числе составляющие банковскую и налоговую тайну. Подобную доработку и настройку систем за считанные недели не сделать. Нередко на такие решения уходят годы. Любая техническая неточность приведет к ошибкам в расчетах миллионов граждан, чего, конечно, ни государство, ни банковская система допустить не могут. Хотя плоские 13% запустить с января банкам все равно придется.
Банк при этом видит только свои проценты. А многие держат деньги в двух-трех банках, чтобы не выходить за страховку АСВ в 1,4 млн руб., и если каждый банк применит лимит к своим выплатам, недоплату найдет налоговая и уведомление придет все равно. При досрочном закрытии вклада проценты пересчитают, а с ними и удержанный налог.
Обычный вкладчик разницы в сумме почти не заметит. Но он теряет годовую отсрочку и будет видеть налог в каждой выплате. Хуже придется людям с высокими доходами, в том числе собственникам бизнеса, которые держат личный резерв на депозитах: их проценты пойдут по ставкам 15–22%. Депозиты бизнеса это не затрагивает, с них платится налог на прибыль».