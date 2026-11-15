«Хуже придется людям с высокими доходами»

Разберемся как это работает. Вклад 2 млн руб. под 12% годовых с ежемесячной выплатой приносит 240 тыс. руб. за год. Необлагаемый лимит на 2027 год по проекту — 160 тыс. руб., по максимальной ключевой ставке 2026 года в 16%. Налог — 13% с остальных 80 тыс., или 10,4 тыс. руб. Сейчас вкладчик получил бы все проценты, а налог заплатил бы через год. По новым правилам первые восемь месяцев проценты придут целиком, а с девятого банк будет удерживать по 2,6 тыс. руб. Сумма та же, меняется момент оплаты. У того, кто зарабатывает больше 2,4 млн руб. в год, проценты суммируются с зарплатой, и они подпадают под 15%. Банк удержит те же 10,4 тыс., а вот 2028 году налоговая доначислит еще 1,6 тыс. руб.