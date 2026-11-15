На Урале автору Telegram-канала назначили 21 год колонии по делу о терроризме

По данным источника «Ъ-Урал», один из местных жителей создал Telegram-канал «Уральская Республика» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в октябре 2022 года, а в апреле 2023 года Павел Свеженцев получил права владельца и модератора канала, отвечающего за материалы. По словам собеседника, основополагающей целью созданного канала было «привлечение внимания аудитории к вопросам региональной идентичности и формирование установки о неизбежности разделения России». Для продвижения идеологии обвиняемый публиковал материалы, дискредитирующие российскую армию и органы власти.