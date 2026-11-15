На Урале автору Telegram-канала назначили 21 год колонии по делу о терроризме
Центральный окружной военный суд назначил автору Telegram-канала «Уральская республика» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Павлу Свеженцеву 21 год колонии строгого режима, первые шесть лет из которых он проведет в тюрьме, сообщают СМИ. Его признали виновным в создании террористического сообщества (ч.1 ст.205.4 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч.1 ст.205.1) и в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2).
По данным источника «Ъ-Урал», один из местных жителей создал Telegram-канал «Уральская Республика» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в октябре 2022 года, а в апреле 2023 года Павел Свеженцев получил права владельца и модератора канала, отвечающего за материалы. По словам собеседника, основополагающей целью созданного канала было «привлечение внимания аудитории к вопросам региональной идентичности и формирование установки о неизбежности разделения России». Для продвижения идеологии обвиняемый публиковал материалы, дискредитирующие российскую армию и органы власти.
В мае 2023 года осужденный связался с руководителем террористического сообщества из Украины и сказал, что «искренне верит в идею разделения России» и готов на любые методы для достижения этой цели, в том числе противоправные. Тогда украинские кураторы поручили Павлу Свеженцеву организовать на территории Урала вооруженное освободительное движение.
По данным «Ъ-Урал», он создал закрытый Telegram-чат, куда добавил пользователей, согласных принять участие в создании сепаратистского движения на Урале. По словам источника «Ъ-Урал», участники чата обсуждали изготовление СВУ для террора населения: совершения терактов в отношении общественных деятелей, поджогов полицейских машин, рассылок анонимных сообщений о минировании на территориях Свердловской и Челябинской областей.