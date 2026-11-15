В Прикамье ищут подрядчика для строительства ледового комплекса в Чернушке
Управление капитального строительства Пермского края объявило закупку на выполнение работ по четвертой очереди строительства крытого ледового комплекса в Чернушке. Информация размещена на сайте «ГИС-торги». Начальная цена — 152 млн руб. Строительство финансируется из бюджета Пермского края. Заявки принимаются до 18 ноября.
Срок выполнения работ по строительству объекта — с 1 декабря 2026-го по 31 марта 2027 года. Подрядчик должен будет выполнить работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта. По техническому заданию необходимо в том числе провести работы по монтажу и пусконаладке инженерных систем, устройству сантехнических перегородок, лестниц и ограждений, установке дверных блоков, монтажу потолков, окраске, облицовке и гидроизоляции.
Двухэтажный объект возводится в Гимназическом переулке и состоит из двух блоков: ледовой арены с полем для хоккея и трибунами на 200 мест, а также универсального спортивного зала для волейбола и баскетбола на 100 зрителей. Общая вместимость — до 300 человек. Общая площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 27,5 тыс. кв. м. Стоимость объекта составила около 770 млн руб., из которых 300 млн руб. было выделено из регионального бюджета, часть средств — из местного, более 220 млн руб. было направлено компанией «ЛУКОЙЛ».
31 августа администрация Куединского муниципального округа сообщала, что в ледовой арене уже возведен каркас, устроены кровля и цоколь, ведутся отделочные работы. В спортзале на тот момент был завершен монтаж колонн и ферм, а также продолжались работы по устройству конструкций и тепловой сети.