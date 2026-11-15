В Прикамье ищут подрядчика для строительства ледового комплекса в Чернушке

Двухэтажный объект возводится в Гимназическом переулке и состоит из двух блоков: ледовой арены с полем для хоккея и трибунами на 200 мест, а также универсального спортивного зала для волейбола и баскетбола на 100 зрителей. Общая вместимость — до 300 человек. Общая площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 27,5 тыс. кв. м. Стоимость объекта составила около 770 млн руб., из которых 300 млн руб. было выделено из регионального бюджета, часть средств — из местного, более 220 млн руб. было направлено компанией «ЛУКОЙЛ».