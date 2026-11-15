В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после убийства из ревности
СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту убийства мужчиной возлюбленного своей жены в Екатеринбурге по ул. Шаумяна 103к1, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, причиной убийства могла стать ревность со стороны стрелявшего. Стрелку было 43 года, с женой они были в браке 15 лет, но весной текущего года официально развелись. «Свою жертву подозреваемый поджидал более четырех часов за рулем белой иномарки "Chery". В качестве орудия преступления он применил советский охотничий самозарядный карабин Симонова, более известный среди охотников как СКС, на который у него имелось разрешение. Было произведено более двух выстрелов в разные части тела. Прежде, чем нажать на курок, бывший муж попрощался с родными и сказал, что любит супругу и жить без нее не может. Совершив убийство соперника, он чуть отъехал, вышел из машины, не закрыв ее на замок, и покончил с собой», — уточнил полковник Горелых.
Знакомая семьи рассказала Е1, что «он не смог смириться с тем, что у Юли кто-то появился». «Это была какая-то нездоровая, больная любовь. Ему давали кучу шансов, но семью тащила на себе жена — работала, даже когда второй ребенок был совсем крохой. Андрей вечно сидел без копейки. Они уже разъехались, но он не верил, что все кончено. Думал, развод — это так, ерунда, шутка. Психика просто отказалась принимать, что они больше не вместе», — рассказала жительница.
По данным СМИ, стрелявшего звали Андрей Идолов.