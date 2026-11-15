В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после убийства из ревности

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, причиной убийства могла стать ревность со стороны стрелявшего. Стрелку было 43 года, с женой они были в браке 15 лет, но весной текущего года официально развелись. «Свою жертву подозреваемый поджидал более четырех часов за рулем белой иномарки "Chery". В качестве орудия преступления он применил советский охотничий самозарядный карабин Симонова, более известный среди охотников как СКС, на который у него имелось разрешение. Было произведено более двух выстрелов в разные части тела. Прежде, чем нажать на курок, бывший муж попрощался с родными и сказал, что любит супругу и жить без нее не может. Совершив убийство соперника, он чуть отъехал, вышел из машины, не закрыв ее на замок, и покончил с собой», — уточнил полковник Горелых.