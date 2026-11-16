Семь футов и четыре дюйма стихии
305 лет первому крупному наводнению в Санкт-Петербурге
Северную столицу не удивить наводнениями — по крайней мере, раньше было не удивить. С 1979 по 2011 год велось строительство дамбы — Комплекса защитных сооружений (КЗС), так что теперь город надежно огражден от стихии. Раньше — дело другое. 16 ноября — день сразу семи наводнений в петербургской истории. В 2010-м, перед вводом КЗС в эксплуатацию, был потоп с уровнем воды +187 см, последний из случившихся на сегодня.
А 305 лет назад, через две недели после объявления России империей, случилось одно из самых крупных бедствий: вода поднялась на 265 см. То есть настолько высоко, что по улицам передвигались на лодках, суда выбрасывало на сушу, а ущерб был оценен в миллионы тогдашних рублей.
Доимперские наводнения
Разумеется, уровень воды повышался и прежде: первое зафиксированное наводнение произошло между 1060 и 1066 годом. Самым крупным за все время было, предположительно, наводнение 1691 года, когда, по данным инженера-подполковника В. А. Киприянова, вода поднялась ориентировочно на 15,5–25 футов.
Для сравнения: самое разрушительное наводнение с наивысшим уровнем воды (14,6 фута) на Неве после этого — случившееся 19 ноября 1824 года и описанное в «Медном всаднике».
Первое крупное наводнение после основания столицы случилось в 1706-м. Краевед и писатель Михаил Пыляев цитировал в своей книге «Старый Петербург» письмо Петра Великого к Меншикову:
«Третьего дня ветром вест-зюйд такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола 21 дюйм, и по городу и на другой стороне по улице свободно ездили на лодках. Однако ж недолго держалась: менее трех часов. И здесь было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели — не точию мужики, но и бабы. Вода хотя и зело велика была, большой беды не сделала».
Немецкий источник сообщал, что дважды за 1713 год случались наводнения — но, вероятно, они были незначительными. Два года спустя, 5 (16) ноября 1715-го, вода поднялась на 7 футов 4 дюйма: жители города передвигались на лодках, мосты и крепостные бастионы снесло.
Однако крупнейшее в то время наводнение произошло шесть лет спустя, 16 ноября 1721 года. Жан-Мишель Лави, французский консул в Петербурге, докладывал кардиналу Дюбуа: «В воскресенье 5 (16) числа текущего месяца была у нас буря, продолжавшаяся с утра до трех часов пополудни с такою страшною силою, что, продлись она еще часа два, весь город был бы окончательно разрушен. Бед она наделала неисчислимых: нет ни одного дома, который не пострадал бы более или менее. У меня также было в комнатах почти на 3 фута воды. По моим наблюдениям, на этот раз вода поднялась на 3 фута 2 дюйма выше, чем в 1715 году, когда у нас в эту же пору было наводнение».
Свидетельство странное, поскольку все говорят, что уровень воды был таким же, как в 1715 году, — 7 футов 4 дюйма.
Легационный советник курфюрста Саксонского и короля Польского Иоанн Лефорт сообщал фельдмаршалу Флемингу, что вода начала прибывать около девяти часов утра. Она прошла через каналы и плотины, наполнила подвалы и затопила острова. Шлюпки и корабли выбрасывало на сушу далеко за Адмиралтейством, сады и аллеи царской резиденции были разрушены, а деревья вырваны с корнями. Многие мосты снесло.
Особенно страшным было то, что происходило на реке. По словам камер-юнкера Берхгольца, множество судов, оторванных от причалов, несло бурными волнами. Некоторые из них были пустыми, другие — с людьми на борту. Сильный ветер срывал черепицу с крыш и разрушал постройки.
Петербург под водой
Один из наиболее подробных отчетов о наводнении оставил все тот же Берхгольц, по мнению историка Николая Устрялова «давший простой безыскусственный, с тем вместе до мелочей отчетливый рассказ». Дневник камер-юнкера позволяет буквально проследить, как вода захватывала город.
Подъем воды начался с девяти часов утра. Около одиннадцати часов он услышал, что вода быстро поднимается, и вышел посмотреть на происходящее. Канал перед домом уже выходил из берегов, затапливая соседний луг. Жители, помнящие прежние наводнения, начали беспокоиться за свои обиталища. Вода у Кофейного дома стояла у окон.
Вскоре стало понятно, что опасения не напрасны. Вода с необыкновенной силой проникала на улицы и во дворы. Очевидец отправился посмотреть на ближайшие каналы и увидел, как затапливает суда. Одну из лодок, привязанную слишком коротко, полностью залило водой. Слуга, пытавшийся спасти другое судно, упал в воду и утонул. Это стало первым увиденным Берхгольцем несчастьем, связанным с наводнением.
Тем временем вода добралась до жилых домов. В подвалах начинало подмывать полы, а слуги и другие обитатели нижних помещений в панике пытались спасти свои вещи. Вскоре спускаться туда стало опасно: вода прибывала слишком быстро.
Складывалась тяжелая ситуация: по словам очевидца, по реке несло оторванные суда, а вслед за ними — огромное количество дров, которые смывало с берегов.
Во дворе герцога вода достигала лошадям брюха, а по улицам почти повсеместно можно было передвигаться на лодках.
Потери
Наводнение уничтожило значительные запасы продовольствия, строительного леса и других материалов, заготовленных на зиму. Пострадали дома, погреба и склады с товарами. Сильнее всего досталось хозяйственным постройкам и прибрежным территориям.
Современники пытались подсчитать размер убытков, однако точную сумму определить было невозможно. В письме Лави упоминались потери в 2–3 млн рублей. Для понимания масштаба: годовой доход Петербурга в то время составлял около 500 тыс. рублей.
Французский полномочный министр Кампредон оценивал стоимость уничтоженных жизненных припасов более чем в 15 млн ливров. По его свидетельству, все галеры выбросило на берег, а два корабля оказались даже в царском саду.
Лефорт писал о разрушенных садах, мостах и домах, отмечая, что каждое новое наводнение приносит убытки на несколько миллионов рублей. По его словам, фундаменты многих зданий подмывало водой.
Но пострадали не только постройки и запасы. Гибли люди и скот, разрушались привычные городские маршруты, а некоторые жители оказывались отрезанными от своих домов.
Петр I и наводнение
Несмотря на масштаб бедствия, современники отмечали необычайное спокойствие Петра I. Лави писал, что царь, подобно испанскому королю Филиппу II, сохранял невозмутимость даже перед лицом катастрофы.
С наводнением связывают и известный эпизод с прогулкой императора на буере — небольшом парусном судне. По воспоминаниям современников, Петр I вышел на нем во время шторма и лавировал среди затопленных территорий в районе Адмиралтейства и Исаакиевской церкви.
Этот поступок запомнился горожанам как демонстрация бесстрашия императора перед стихией. Пока вода затапливала улицы и разрушала постройки, Петр показывал собственным примером, что не намерен поддаваться панике.
Около половины второго часа дня вода наконец начала спадать. Однако это не означало, что опасность миновала: в последующие дни Петербург продолжали беспокоить новые, пусть и менее сильные, подъемы воды. Лефорт сообщал, что после первого наводнения в течение следующей недели произошло еще два, которые также затопили подвалы и причинили немало беспокойства жителям.
Как Петербург начал бороться с наводнениями
Наводнение 1721 года стало одним из поводов для более серьезного внимания к проблеме защиты города от воды. Низкое расположение Петербурга делало его особенно уязвимым: уже современники отмечали, что он ежегодно подвергается угрозе наводнений, несмотря на прорытые каналы и устроенные вдоль них плотины.
Впоследствии появились и специальные строительные предписания. Указы от 16 ноября 1721 года, 21 ноября 1726-го и 24 июня 1761-го устанавливали правила строительства домов с учетом угрозы подъема воды. В частности, «нижние полы» в новых домах предписывалось строить выше «прибылой воды». Позднее требования уточнили: полы должны были располагаться как минимум на фут выше этого уровня, а в наиболее низких местах города — на высоте 2,5 аршина от земли.
Так постепенно наводнения становились не только бедствием, но и фактором, определявшим развитие городской застройки. Петербург продолжал расти, одновременно приспосабливаясь к своей главной природной угрозе.
В 1858 году инженер-подполковник В. А. Киприянов оценивает различные проекты по минимизации риска наводнений, но северной столице придется пережить еще не один потоп. Самый крупный из них — 1924 года: вода поднялась на 3 м 80 см.
С 2011 года, после ввода в эксплуатацию Комплекса защитных сооружений, Петербург получил надежную защиту от большинства нагонных наводнений.