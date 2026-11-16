Семь футов и четыре дюйма стихии

Однако крупнейшее в то время наводнение произошло шесть лет спустя, 16 ноября 1721 года. Жан-Мишель Лави, французский консул в Петербурге, докладывал кардиналу Дюбуа: «В воскресенье 5 (16) числа текущего месяца была у нас буря, продолжавшаяся с утра до трех часов пополудни с такою страшною силою, что, продлись она еще часа два, весь город был бы окончательно разрушен. Бед она наделала неисчислимых: нет ни одного дома, который не пострадал бы более или менее. У меня также было в комнатах почти на 3 фута воды. По моим наблюдениям, на этот раз вода поднялась на 3 фута 2 дюйма выше, чем в 1715 году, когда у нас в эту же пору было наводнение».