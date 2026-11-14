Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Константина Долгова на пост секретаря ульяновского реготделения партии
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру депутата заксобрания Ульяновской области, лидера партийной фракции и руководителя исполкома реготделения Константина Долгова на пост секретаря ульяновского регионального отделения «Единой России». Об этом говорится в сообщении, размещенном накануне на официальном сайте партии.
В сообщении отмечается, что Дмитрий Медведев «поддержал кандидатов на должности секретарей четырех реготделений “Единой России”», встретившись с ними и обсудив с каждым вопросы партийной работы.
Помимо Константина Долгова на встрече были еще трое кандидатов на посты секретарей реготделения — губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, врио главы Удмуртии Ольга Абрамова и председатель госсовета Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.
На встрече с председателем партии Константин Долгов отметил, что «в условиях, когда высшее должностное лицо региона (имеется в виду член КПРФ, губернатор Ульяновской области Алексей Русских), который не является представителем «Единой России», он (Константин Долгов) ставит перед собой задачу — выстроить дополнительную систему коммуникации с избирателями через национальный мессенджер «Maкс». Дмитрий Медведев согласился с необходимостью развивать современные каналы связи, но призвал не забывать о живом общении с гражданами. Он также отметил, что «в некоторых случаях необходимо твердо формулировать партийную позицию». «Я уверен, вы сможете отстроить все отношения и с коллегами, в том числе — работающими в государственных структурах, — в неконфронтационном ключе»,— сказал председатель партии.
Сейчас секретарем ульяновского реготделения является Владимир Камеко. Но в сентябре он избран депутатом Госдумы.
В политсовете реготделения партии «Ъ-Волга» пояснили, что встреча Константина Долгова с Дмитрием Медведевым фактически означает согласование кандидатуры ульяновского депутата на пост секретаря реготделения. После этого, как отметил собеседник, согласно процедуре, в реготделение должно будет прийти письмо от центрального исполнительного комитета партии с рекомендацией внести кандидатуру Константина Долгова на голосование по избранию секретаря реготделения. Избирать же секретаря, согласно уставу, будет региональная конференция. Собеседник «Ъ-Волга» не исключил, чтол могут быть выдвинуты на конференции и альтернативные кандидатуры, но избирается все равно тот, кто рекомендован ЦИКом. Конференция должна будет состояться 20 ноября.