Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Константина Долгова на пост секретаря ульяновского реготделения партии

На встрече с председателем партии Константин Долгов отметил, что «в условиях, когда высшее должностное лицо региона (имеется в виду член КПРФ, губернатор Ульяновской области Алексей Русских), который не является представителем «Единой России», он (Константин Долгов) ставит перед собой задачу — выстроить дополнительную систему коммуникации с избирателями через национальный мессенджер «Maкс». Дмитрий Медведев согласился с необходимостью развивать современные каналы связи, но призвал не забывать о живом общении с гражданами. Он также отметил, что «в некоторых случаях необходимо твердо формулировать партийную позицию». «Я уверен, вы сможете отстроить все отношения и с коллегами, в том числе — работающими в государственных структурах, — в неконфронтационном ключе»,— сказал председатель партии.